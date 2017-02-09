СМИ сообщили о самой крупной поставке российских ракет в Сирию

За минувшие двое суток ​Россия поставила в Сирию 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД), что является крупнейшей поставкой в истории двух государств, сообщает 9 февраля РБК со ссылкой на телеканал Fox News.

По информации телеканала, полученной от американских официальных лиц, в сирийский порт Тартус были доставлены российские ракеты комплекса «Точка» («Точка-У»), который в НАТО называют SS-21 Scarab A («Скарабей»).

Кроме того, в сюжете Fox News говорится, что не так давно с российской авиабазы в Сирии было запущено шесть баллистических ракет по позициям бойцов оппозиции. Какая группировка повстанцев подверглась удару, телеканал не сообщает. Также пока неизвестно, пользуется ли она поддержкой США.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин поручил начать сокращение российской военной группировки в Сирии, отметив при этом, что Россия продолжит поддержку сирийского правительства в борьбе с терроризмом.

12 января Fox News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Россия, вопреки распоряжению президента Путина, увеличивает военное присутствие в Сирии и перебросила в регион четыре штурмовика Су-25, а также группу контрактников.

В Минобороны России данную информацию опровергли, заявив, что сообщения «некоторых западных СМИ» о наращивании Россией военного присутствия в Сирии — «не более чем примитивная пропагандистская утка».