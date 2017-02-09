09 февраля 2017, 18:55
Террорист устроил стрельбу на рынке в Израиле
Террорист открыл огонь на рынке в городе Петах-Тиква рядом с Тель-Авивом, сообщает The Jerusalem Post.
Три человека получили огнестрельные ранения, еще один ранен ножом.
Полицейские задержали преступника. По предварительным данным, мужчина – палестинец с Западного берега реки Иордан.
#Urgent : #PetahTikva : arrestation du terroriste palestinien pic.twitter.com/cLOmTL627u— Alexandre Leduc (@AlexandreLeduc4) 9 февраля 2017 г.
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