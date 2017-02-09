Террорист устроил стрельбу на рынке в Израиле

Террорист открыл огонь на рынке в городе Петах-Тиква рядом с Тель-Авивом, сообщает The Jerusalem Post.

Три человека получили огнестрельные ранения, еще один ранен ножом.

Полицейские задержали преступника. По предварительным данным, мужчина – палестинец с Западного берега реки Иордан.