Израиль нанес удар по сирийской позиции на Голанах в ответ на попадание снярядов

ВВС Израиля совершили авиаудар по сирийскому городу Эль-Кунейтра. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на Сирийские вооруженные силы.

По данным агентства, вертолет израильских ВВС атаковал один из жилых домов в городе Эль-Баас на юго-западе Сирии. При этом отмечается, что вертолет не заходил в воздушное пространство Сирии. Ракета, по сообщению агентства, была выпущена с «оккупированных территорий». В результате обстрела никто не пострадал. ​

Сирийские вооруженные силы назвали израильскую атаку «вопиющей». Там заявили, что ее целью была «поддержка бандформирований». Сирийские военные при этом подчеркнули, что подобные акции «не смогут заставить сирийскую армию отказаться от преследования террористов».

С израильской стороны факт обстрела сирийской территории признали и заявили, что это было сделано после падения танкового снаряда на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Пострадавших в результате этого не было. Израильские военные при этом не стали утверждать, был ли обстрел с сирийской территории преднамеренным или, как в большинстве подобных случаев, имел место случайный перелет снарядов через разделительную линию.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильская ПРО перехватила несколько ракет, выпущенных с территории Синайского полуострова по курортному городу Эйлату, расположенному на берегу залива Акаба в Красном море. Всего по городу было выпущено как минимум три ракеты. Несколько из них были успешно перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». Информации о погибших и пострадавших в результате обстрела нет.