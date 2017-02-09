Москву «атаковали» 20 истребителей и бомбардировщиков при проверке систем ПВО

Около 20 самолетов Воздушно-космических сил имитировали воздушный налет на Москву в рамках внезапной проверки системы ПВО столицы, сообщила 9 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

В воздух были подняты около 20 разнотипных летательных аппаратов, включая истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолеты Ми-8, Ка-52, которые для подразделений ПВО являлись контрольными целями и действовали с разных направлений.

«Атакующим» предстояло подлететь к объектам условного удара незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем на высотах от 50 до 10000 метров с различными скоростями и с выключенной системой опознавания «Я свой».

Кроме того, самолеты дальней авиации - стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 - выполняли полеты на сверхзвуковых скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, что затрудняло их обнаружение и условное уничтожение.

Полеты авиации осуществлялись круглосуточно и фиксировались воздушными и наземными средствами объективного контроля, сообщило Минобороны.

Внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил проходит по решению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 февраля. Всего к проверке привлечено порядка 45 тысяч человек личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.