СМИ сообщили о перехвате британскими ВВС бомбардировщиков РФ над Атлантикой

Четыре британских истребителя были подняты в воздух на перехват, предположительно, двух российских бомбардировщиков, которые были замечены у берегов Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.

По имеющейся информации, две пары британских истребителей «Торнадо» вылетели с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии и направились в два района Атлантики: к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии. Там они встретили для сопровождения российские стратегические бомбардировщики и самолет-заправщик.

В северной части Бискайского залива к британским самолетам также присоединились истребители французских ВВС. Информации про конкретный тип российских самолетов, по данным агентства, пока не сообщался.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на упомянутые ранее сайты уточнил, что после встречи с британскими истребителями российские бомбардировщики сделали разворот над северной частью Бискайского залива и двинулись в обратном направлении — на север Атлантики. В настоящее время бомбардировщики летят вдоль западного побережья Ирландии в сопровождении британских истребителей.

Как отмечает агентство, Минобороны Великобритании пока не подтвердило эту информацию.

В сентябре 2016 года истребители ВВС Великобритании перехватили два российских бомбардировщика Ту-160, которые находились в небе над Атлантикой. В середине февраля того же года британские истребители также были подняты на перехват российских Ту-160. Позже, в марте, французские ВВС сообщили о сопровождении двух Ту-160 над проливом Ла-Манш.