Созданный «Ростелекомом» мессенджер «Алле» проработал всего две недели

«Ростелеком» удалил из магазинов приложений свой мессенджер «Алле», которое позиционировал как альтернативу Skype и WhatsApp, спустя всего две недели после запуска в тестовом режиме, сообщили 10 февраля «Известия».

Приложение более не доступно в Google Play и App Store. У тех пользователей, кто уже успел его установить, оно заблокировано.

Мессенджер «Алле» для аудио и видеозвонков был запущен «Ростелекомом» в тестовую эксплуатацию 25 января в Воронеже. По оценкам экспертов, приложение было выпущено с множеством недоработок, отзывы первых пользователей о работе этого мессенджера оказались негативными.

В итоге в «Ростелекоме» было принято решение о приостановке сервиса. Официальные представители компании уже пообещали в будущем восстановить его работу.

Стоит отметить, что «Ростелеком» участвует в разработке мессенджеров для госорганов как участник экспертной группы.