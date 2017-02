Апелляционный суд оставил в силе запрет миграционного указа Трампа

Апелляционный суд в Сан-Франциско, штат Калифорния, поддержал временный запрет на действие миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает AP.

Этот указ с конца января вводил 90-дневный запрет на въезд в страну гражданам мусульманских государств — Сирии, Ирана, Ливии, Ирака, Йемена, Судана и Сомали.

Также указ на 120 дней запрещал прием в страну беженцев, кроме тех, которых на родине преследовали по религиозным мотивам.

Федеральный суд Сиэтла, штат Вашингтон, вскоре приостановил действие этого указа на неопределенный срок.

После решения апелляционного суда Минюст США заявил, что изучает его и «рассматривает возможные варианты».

Сам Трамп заявил в твиттере: «Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны».

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!