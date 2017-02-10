Асад согласился сотрудничать с США при уважении его политики

Президент Сирии Башар Асад пока не ожидает от США сотрудничества в борьбе с терроризмом. Условием присутствия войск США в Сирии он назвал выстраивание честных и искренних отношений с Сирией, передает Yahoo News.

«Мы были бы готовы их пригласить, если бы американцы относились к нам с искренним уважением», — отметил Асад.

Он также заявил, что для этого необходимо «сближение позиций» России и США.

«Любое сотрудничество в отношении любого конфликта в мире требует сближения позиций России и США», — считает президент.

Кроме того, по мнению Асада, «войска — это лишь часть общей ситуации, которая включает также такой аспект как необходимость сохранения единства Сирии».

Российские власти, продолжил президент, смогли выполнить эти два условия, «они не просто послали войска, прежде всего, присутствует ясная политическая позиция в отношении этих факторов, поэтому россияне смогли прийти и добиться успеха в борьбе с терроризмом».