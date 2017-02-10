В ДНР установили причастность связанных с Киевом лиц к убийству Гиви

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили об установлении «ряда лиц», причастных к убийству комбата ДНР Михаила Толстых, известного по позывному Гиви. Об этом пишет РИА Новости.

«Удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами», — сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Тем временем официальное СМИ ДНР — Донецкое агентство новостей — приводит сообщение оперативного командования, в котором также говорится о «ряде лиц», подозреваемых в преступлении.

«Мы не раскрываем их имена в интересах следствия и уверены, что те, кто планировал это убийство, еще пожалеют об этом», — сообщили агентству в командовании.

Толстых был взорван 8 февраля в своем кабинете: в его окно был пущен снаряд.