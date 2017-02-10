В Новой Зеландии на берег выбросились сотни черных дельфинов

На севере Южного острова, принадлежащего Новой Зеландии, более 400 черных дельфинов выбросились на берег. Об этом пишет The New Zealand Herald.

В результате более 300 особей погибли. Службам спасения удалось вовремя вернуть в море около 100 животных.

Однако эксперты опасаются, что спасенные дельфины вновь выбросятся на сушу, так как они не уплывают далеко от берега.

Пока причины такого поведения животных выяснить не удалось.

Как отмечают исследователи, данный случай гибели дельфинов является одним из крупнейших за всю историю наблюдений.