Хакеры взломали камеры наблюдения в Вашингтоне незадолго до инаугурации Трампа

За неделю до инаугурации президента США Дональда Трампа хакеры взломали камеры видеонаблюдения в Вашингтоне, расположенные по пути движения торжественного парада. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

Система камер была заражена вирусом, который блокировал доступ к ним и требовал предоставления выкупа.

Отмечается, что специалистам удалось самостоятельно обезвредить вирус, не заплатив вымогателям денег. В день инаугурации камеры работали исправно.

Один из источников телеканала в правоохранительных органах заявил, что кибератака исходила из-за рубежа. По его словам, следователи не исключают возможности того, что атака спонсировалась иностранным государством.