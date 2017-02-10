Немецкий телеканал рассказал об отправке ФСБ в ЕС чеченских агентов

ФСБ России могла организовать отправку в Евросоюз своих агентов — уроженцев Чечни — под видом беженцев. Такое утверждение содержится в фильме «Холодная война Путина».

Он был продемонстрирован 8 февраля в эфире немецкого телеканала ZDF.

Такую информацию выдал журналистам бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, фигурирующий в фильме под именем Игорь.

Он поведал, что такие агенты прибывают в Европу по фальшивым документам и внедряются в мусульманские общины крупнейших стран ЕС ради продвижения «интересов Кремля». Помимо прочего, агенты могут наблюдать за радикальными исламистами и участвовать в акциях протеста против правительства.

Сам Игорь служил в ФСБ 20 лет. Он утверждает, что лично принимал участие в операциях по внедрению агентов. Его лицо в фильме не показали, а его голос изменили.

Отметим, по утверждению автора фильма Эгмонта Коха, он общался с экс-сотрудником ФСБ более 15 часов — как под камеру, так и без видеозаписи.