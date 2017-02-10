Белый дом начал расследовать утечку разговоров Трампа

Белый дом организовал расследование по фактам утечки информации о содержании телефонных разговоров президента США Дональда Трампа. Как пишет The Hill, речь идет о переговорах президента США с другими мировыми лидерами.

«Мы расследуем ситуацию, да, нас это очень беспокоит», — отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, «некоторые из этих утечек нарушают действующие протоколы и законы».

Пресс-секретарь отметил, что Дональда Трампа беспокоит тот факт, что детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности.

Стоит отметить, что сам Трамп ранее обвинил в утечках информации о его телефонных разговорах окружение экс-президента США Барака Обамы.