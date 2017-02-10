КС признал необходимость пересмотра приговора Дадину

Конституционный суд заявил о необходимости пересмотреть приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному за неоднократные нарушения на митингах. Трансляция заседания ведется на сайте суда.

По мнению суда, такая мера обоснована, так как в период рассмотрения уголовного дела Дадина решения по его административным правонарушениям не вступили в силу.

Как говорится в решении Конституционного суда, уголовная ответственность за повторные нарушения может наступить только тогда, когда факты нарушения установлены вступившими в силу решениями суда. В случае, если повторное нарушение также не становится основанием для привлечения по уголовной статье, необходимо доказать общественную опасность деяний.

Напомним, Ильдара Дадина осудили на 2,5 года колонии общего режима за то, что он нарушил правила проведения массовых акций три раза в течение полугода.

Напомним, ранее КС отказался пересматривать статью УК РФ о наказании за повторные нарушения на митингах, признав ее конституционной.