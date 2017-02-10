На Михаила Дель завели новое дело после изъятия детей

Житель Зеленограда Михаил Дель, 10 приемных детей которого изъяли органы опеки в Зеленограде (округ Москвы), стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщил адвокат семьи Дель Иван Павлов, передает «Интерфакс».

Михаил Дель вместе с женой Татьяной усыновил 10 детей. Сразу же после изъятия органы опеки раскрыли информацию о том, что несколько из детей имеют диагноз ВИЧ.

Адвокат семьи отметил, что прежнее уголовное дело было заведено по декриминализированной ныне статье «Побои».

«Было сразу ясно, что заведенное уголовное дело по 116 статье [о побоях] было мертворожденным, так как всем было известно о грядущей декриминализации статьи», — заявил Павлов.

В настоящее время восемь из десяти изъятых детей находятся в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград», еще двое — под временной опекой у матери Светланы Дель.

В семье Светланы и Михаила остались трое родных детей.