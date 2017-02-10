МВД задержало 47 наркоторговцев с Украины

Сотрудники главка по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли деятельность украино-российского наркосиндиката, годовой оборот составлял более 2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

В 2015 году в Киеве был организован интернет-магазин «ХимПром», который размещал данные о видах, ценах и способах приобретения наркотиков.

Синдикат вербовал курьеров на территории России, проверяя соискателей на полиграфе. Кроме того в Подмосковье было налажено производство синтетических наркотиков.

Российские полицейские ликвидировали три лаборатории «ХимПрома», находившиеся в Московской области.

Были задержаны 67 предполагаемых участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины.

«Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки», — отмечается в пресс-релизе.