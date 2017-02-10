Роскомнадзор пообещал не ограничивать вещание «Эха Москвы»

Роскомнадзор не собирается останавливать вещание радиостанции «Эхо Москвы», заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее сегодня Life сообщил о том, что Роскомнадзор направил «Эху Москвы» письмо, в котором отметил, что «один из акционеров ЗАО "Эхо Москвы" имеет иностранную долю капитала 19,92%, что противоречит требованиям, установленным законом о СМИ».

Также в письме говорилось, что «иностранное государство, международная организация, ...иностранное юрлицо, российское юрлицо с иностранным участием, иностранный гражданин ...не вправе выступать учредителем СМИ».

Ведомство дало радиостанции срок до 15 февраля 2017 года на устранение нарушений. В противном случае заявило, что деятельность радиостанции может быть приостановлена.

Эти положения письма подтвердил RNS главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

Теперь же пресс-секретарь Роскомнадзора заявил: «Никакого предупреждения мы "Эху Москвы не выносили. Роскомнадзор направил письма нескольким СМИ о том, что необходимо сделать определенные действия, чтобы привести документы в соответствие с законодательством, в том числе с нормами об ограничении иностранного капитала».

«У нас нет никаких сомнений, что "Эхо Москвы" в установленный срок произведет все необходимые действия. Никаких мер административного воздействия к "Эху Москвы" мы предпринимать не планируем», — отметил Ампелонский.

Он добавил, что замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин находится с «Эхом» в постоянном контакте по поводу ситуации.