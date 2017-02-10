К лету украинцы смогут без виз посещать ЕС

Отмена виз в ЕС для украинцев произойдет до лета текущего года. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — сказал Юнкер по итогам встречи с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.

Юнкер также отметил, что Украина выполнила все 44 условия, необходимых для отмены визового режима с ЕС.

Ранее Гройсман уже заявлял, что решение ЕС по отмене виз для Украины может быть принято до июня.

Решение о безвизовом режиме будет принято одновременно с механизмом его приостановки в случае неконтролируемого потока мигрантов в ЕС.

Помимо Украины, на тех же условиях безвизовый режим будет предоставлен Грузии и Косово.