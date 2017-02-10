Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» из-за «посеянной паники»

В Россельхознадзоре призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оценить действия Национального союза производителей молока («Союзмолоко») из-за «сеянья паники». Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее сегодня СМИ сообщили о письме «Союзмолока» в Минсельхоз. В послании производители молочной продукции предупреждали о ее подорожании из-за новых правил Россельхознадзора.

Речь идет о требовании пастеризовать молоко, вывозимое из регионов, где отмечены случаи болезней животных.

«Решение Россельхознадзора, конечно, не может быть причиной роста цен на молоко. Позиция "Союзмолока" деструктивна, и, очевидно, они сеют панику», — отметила пресс-секретарь Россельхознадзора.

Ранее сегодня Минсельхоз также заявил, что не видит оснований для повышения цен на молоко из-за изменения правил его транспортировки.