Роскомнадзор пригрозил «Эху Москвы» закрытием за нарушение закона об иновладельцах

Роскомнадзор предупредил радиостанцию «Эхо Москвы» о возможности закрытия СМИ в связи с нарушением требования устранить нарушения закона, который запрещает иностранцам выступать учредителями российских медиа. Об этом сообщает RNS.

В настоящий момент информацию о получении письма от Роскомнадзора подтвердил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» до 15 февраля устранить выявленные нарушения. В противном случае деятельность радиостанции может быть приостановлена.

По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, он уверен, что «Эхо Москвы» успеет исправить нарушения.