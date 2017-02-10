10 февраля 2017, 14:30
Роскомнадзор пригрозил «Эху Москвы» закрытием за нарушение закона об иновладельцах
Роскомнадзор предупредил радиостанцию «Эхо Москвы» о возможности закрытия СМИ в связи с нарушением требования устранить нарушения закона, который запрещает иностранцам выступать учредителями российских медиа. Об этом сообщает RNS.
В настоящий момент информацию о получении письма от Роскомнадзора подтвердил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» до 15 февраля устранить выявленные нарушения. В противном случае деятельность радиостанции может быть приостановлена.
По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, он уверен, что «Эхо Москвы» успеет исправить нарушения.
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