11 стран вне ОПЕК сократили добычу нефти вдвое меньше обещанного

Страны, не входящие в ОПЕК и заключившие с этой организацией сделку по сокращению добычи нефти, снизили производство нефти в январе вдвое меньше, чем пообещали. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на предварительные данные Международного энергетического агентства.

Речь идет об 11 странах, включая Россию. Другие участники сделки — это Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзия, Оман, Бахрейн, Бруней, Судан и Южный Судан, Экваториальная Гвинея.

По данным Международного энергетического агентства, в январе сокращение добычи составило в этих государствах, в общем, 269 тысяч баррелей в сутки, тогда как, согласно плану, требовалось убрать с рынка 558 тысяч баррелей в сутки в течение первого полугодия.

Россия, взявшаяся сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, снизила производство на 60 тысяч. Между тем Минэнерго РФ заявляет о сокращении на 117 тысяч баррелей.

Квота по сокращению добычи у России самая большая из остальных стран, не входящих в ОПЕК.