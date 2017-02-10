Генштаб Турции заявил об осведомленности РФ о турецких военных в месте авиаудара

Генштаб вооруженных сил Турции выступил с заявлением о том, что Россия была предупреждена о нахождении турецких военных в квадрате нанесения авиаудара на севере Сирии 9 февраля. Об этом сообщает Haber Turk.

Как отметили в турецком военном ведомстве, военнослужащие страны пребывали в данном месте в течение 10 дней до авиаудара и не меняли место дислокации.

По утверждению Генштаба, Москва знала об этом, но решение о нанесении авиаудара все равно было принято.

Ранее в Кремле заявили, что авиаудар был нанесен ВКС РФ случайно, так как турецкие военные переместились в квадрат, который был согласован для бомбардировки. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, в свою очередь, назвал инцидент с гибелью турецких военных «полностью случайным»

Напомним, в результате удара погибли трое турецких военных, еще 11 пострадали.