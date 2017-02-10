В Донецке насчитали 55 тысяч человек на прощании с Гиви

На прощание с командиром батальона «Сомали» самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых (позывной Гиви) пришли 55 тысяч человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу администрации главы ДНР.

Как уточняет Ukraina.ru, церемония проходит в донецком Театре оперы и балета. Центральные улицы столицы ДНР перекрыты для движения транспорта, в театре находятся усиленные патрули полиции.

Гиви погиб утром 8 февраля: в его кабинет был произведен выстрел из реактивного пехотного огнемета «Шмель». В связи с гибелью комбата в ДНР был объявлен трехдневный траур.

Причины убийства, а также его исполнители и заказчики неизвестны.