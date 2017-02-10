Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за доклада Макларена

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянку Екатерину Глазырину от соревнований на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщается на сайте IBU.

Спортсменка отстранена от соревнований с сегодняшнего дня до того времени, пока IBU не примет решение, нарушала ли она в действительности антидопинговые правила.

Вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте, включая подтасовку проб спортсменов и покровительство властей страны, была опубликована 9 декабря 2016 года. После этого IBU создал рабочую группу для оценки доклада.

Глазырина входила в состав сборной России на чемпионате мира, который 9 февраля начался в австрийском Хохфильцене. После дисквалификации ее заменили.