Госдеп выразил беспокойство в связи с приговором Навальному

Внешнеполитическое ведомство США выразило обеспокоенность приговором политику Алексею Навальному, которого повторно осудили по делу о хищении у компании «Кировлес». Эту позицию РИА Новости подтвердил представитель Госдепартамента США.

«Это решение является еще одним примером продолжающего наступления российского правительства на оппозицию и на независимые голоса, включая оппозиционных политиков», — выразил он позицию ведомства.

Госдеп призвал российские власти «предоставить равные возможности всем политическим партиям для участия в российском демократическом правительстве».

8 февраля Навальный был приговорен районным судом Кирова к пяти годам условного заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по делу «Кировлеса».

Госдеп тогда же заявил о нарушении права на «равенство перед законом, а также возможности преследовать свои [законные] интересы, не опасаясь возмездия».

В 2013 году политик уже был осужден по этому делу, позднее ЕСПЧ признал, что вменяемые ему преступления неотличимы от обычной предпринимательской деятельности. Верховный суд РФ отправил дело на новое рассмотрение.