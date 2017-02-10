Фракция Тимошенко внесла проект об отставке правительства

Депутаты Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина» внесли проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает 112.ua.

Главный инициатор постановления — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Вскоре после внесения постановление исчезло с сайта украинского парламента.

6 февраля Тимошенко заявила, что в правительство должны войти не те люди, «которые ни разу не работали в экономике и не знают, что это такое».

Сама она в прошлом уже возглавляла кабмин.