10 февраля 2017, 20:05
Фракция Тимошенко внесла проект об отставке правительства
Депутаты Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина» внесли проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает 112.ua.
Главный инициатор постановления — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Вскоре после внесения постановление исчезло с сайта украинского парламента.
6 февраля Тимошенко заявила, что в правительство должны войти не те люди, «которые ни разу не работали в экономике и не знают, что это такое».
Сама она в прошлом уже возглавляла кабмин.
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