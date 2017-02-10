В Тульской области при обрушении кровли ангара погибли трое

В деревне Поповка в Тульской области трое рабочих погибли в результате обрушения кровли ангара. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Сообщение об обрушении поступило на пульт диспетчера единой службы спасения в 16:05 мск пятницы. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные формирования МЧС области.

«Площадь обрушения 40 квадратных метров, трое погибших», — отметили в МЧС.

Погибшие оказались работниками предприятия.

По данным агентства РИА Новости, которое ссылается на представителя оперативного штаба на месте ЧС, площадь обрушения картофелехранилища составила 160 квадратных метров.