Россию заподозрили в попытке подобраться к переписке МИД Италии

МИД Италии весной и летом прошлого года подвергался фишинговой атаке — хакеры пытались получить пароли к электронной переписке ведомства, пишет The Guardian со ссылкой на информированные источники.

По их данным, атака длилась более четырех месяцев. Они также заявили, что проверяется причастность России к организации этих атак.

Отмечается, что в систему, которая используется для зашифрованной пересылки секретной информации, хакеры не проникли.

Между тем, как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в статье Guardian «нет никаких фактов, которые доказывают это утверждение» (цитата по ANSA).