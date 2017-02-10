Приднестровье попросило Россию провести аудит расходов республики

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский попросил российского куратора региона, вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина провести аудит в республике. Об этом пишет «Коммерсантъ», цитируя текст письма Красносельского Рогозину.

Лидер Приднестровья называет в послании одной из основных причин экономических проблем в республике высокий уровень госрасходов.

Рогозина он просит выделить средства на аудит расходов, который проведет российская компания.

По данным издания, письмо уже передано на рассмотрение Минфина России. Глава правительства Приднестровья Александр Мартынов сегодня прибывает с визитом в Москву и может обсудить эту тему.