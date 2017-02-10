Москва и Анкара прокомментировали гибель турецких солдат от ударов ВКС РФ

Российские бомбардировщики, от ударов которых в Сирии погибли турецкие солдаты, действовали, исходя из координат, переданных турецкой стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

9 февраля стало известно, что в результате удара российских самолетов по объектам в городе Эль-Баб в провинции Алеппо погибли 3 турецких военнослужащих, еще 11 получили ранения.

В тот же день президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и выразил ему свои соболезнования. В турецком Генштабе заявили, что удар был нанесен по ошибке.

«Ситуация очевидная, к сожалению, — заявил сегодня Песков. — Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Поэтому эти непреднамеренные удары имели место».

По словам пресс-секретаря, Путин и Эрдоган обсудили «совершенствование механизма координации, которое позволит в дальнейшем избежать повторения таких непреднамеренных ударов».

В свою очередь, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала NTV назвал инцидент с гибелью турецких военных «полностью случайным».