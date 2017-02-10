КС признал правомерным наказание за повторное нарушение на митингах

Конституционный суд признал соответствующим Конституции положение статьи 212.1 Уголовного кодекса о наказании за неоднократные нарушения на митингах. Трансляция заседания ведется на сайте суда.

В решение председателя суда Валерия Зорькина говорится, что данный вид ответственности допустим, «если она эквивалентна характеру общественной опасности», и не выходит за рамки конституционных полномочий федерального законодателя.

Суд отклонил требование заявителей жалобы отменить уголовную статью за несоответствие Конституции.

Кроме того, в КС заявили, что в УК РФ уже есть другие статьи, которые предусматривают ответственность за повторные административные правонарушения. В постановлении суда говорится, что уголовная ответственность в таких случаях дублирует административную.