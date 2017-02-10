Вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко попал под следствие

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщает 10 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, следователи подозревают курирующего строительную сферу Гриценко в причастности к хищению средств, выделенных на строительство в Сочи перинатального центра.

С 2010 года Юрий Гриценко был депутатом городской Думы Краснодара от партии «Единая Россия». В качестве вице-спикера курировал вопросы финансово-бюджетной политики, законности, правопорядка и правовой защиты граждан и местного самоуправления.

21 октября 2015 года он был назначен вице-губернатором Кубани по строительству, архитектуре, ГО и ЧС.

Согласно декларации о доходах, опубликованной летом 2016 года, Гриценко оказался самым обеспеченным чиновником края – в 2015 году его доход составил 16,9 миллионов рублей.

UPD: Как передает Рен-ТВ со ссылкой на Следственный комитет, информация о возбуждении дела против Гриценко является недостоверной.