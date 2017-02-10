Путин готов встретиться с Трампом на родине первой леди США

Президент России Владимир Путин готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в том числе и в Словении, на родине жены Трампа Меланьи. Так Путин отреагировал на соответствующее предложение словенских властей, сообщает «Интерфакс».

«Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Мы к ней готовы», — заявил Путин после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

Российский президент также посетовал на деградацию отношений с США в предыдущие «лет пять».

Он отметил, что восстановление отношений «зависит не только от нас, это зависит от американской стороны».

«Мы исходим из того, — продолжил Путин, — что американская сторона должна сформировать окончательно свою команду, должна определиться с тем… кто и по каким направлениям будет вести диалог с нами».