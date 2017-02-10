Госдума одобрила новые ограничения для работы СМИ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит новые ограничения для учредителей СМИ, сообщает РИА Новости.

Также поправки позволяют отзывать разрешение на лицензию средству массовой информации, которое не соблюдает антиэкстремистское законодательство.

Текст законопроекта опубликован (.pdf) на сайте Госдумы.

Как отмечает Republic, инициативу приняли 408 парламентариев, против не высказался ни один депутат.

Согласно действующему «Закону о СМИ» учредителем не может выступать:

«— гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо душевнобольной, признанный судом недееспособным;

— объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, деятельность которых запрещена по закону;

— гражданин другого государства или лицо без гражданства, не проживающее постоянно в Российской Федерации».

Поправки распространяют запрет на тех, кто находится на свободе, но имеет «неснятую или непогашенную судимость» за совершение преступлений против основ конституционного строя, за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за совершение тяжких или особо тяжких преступлений по «Закону о СМИ».

Кроме того, поднимается госпошлина за регистрацию СМИ: до 8 тысяч рублей для федеральных СМИ и до 4 тысяч для региональных.