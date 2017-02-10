Мексиканская стена обойдется США в 21,6 млрд долларов

Заграждение на границе США с Мексикой будет представлять собой систему заборов и стен и обойдется США в 21,6 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности США.

Строительство заградительного сооружения продлится более трех лет. Его длина составит 2 тысячи километров.

Согласно плану министерства, сооружение стены на границе с Мексикой должно завершиться к концу 2020 года.