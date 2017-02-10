10 февраля 2017, 10:18
Мексиканская стена обойдется США в 21,6 млрд долларов
Заграждение на границе США с Мексикой будет представлять собой систему заборов и стен и обойдется США в 21,6 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности США.
Строительство заградительного сооружения продлится более трех лет. Его длина составит 2 тысячи километров.
Согласно плану министерства, сооружение стены на границе с Мексикой должно завершиться к концу 2020 года.
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