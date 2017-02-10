Производители молока предупредили о его подорожании

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил предупреждение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву о том, что возможно увеличение цен на их продукцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.

Производители объяснили это тем, что Россельхознадзор ограничил ввоз сырого молока из ряда регионов в связи со случаями болезни животных. Такая мера, отмечают они, может привести к перебоям с поставками сырья.

В настоящее время, согласно распоряжению Россельхознадзора, молочная продукция должна быть пастеризована, чтобы ее можно было вывезти из региона. Как отмечают производители, у большинства из них нет соответствующего оборудования для пастеризации.

В союзе отметили, что данное ограничение «несет существенные риски» для поставщиков сырья и производителей молочной продукции.