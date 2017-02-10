Минсельхоз исключил рост цен на молоко

Министерство сельского хозяйства России не видит оснований для повышения цен на молоко из-за ужесточения правил его транспортировки по стране. Об этом ТАСС заявил директор департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза Владимир Волик.

Ранее Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), по данным СМИ, направил письмо министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, в котором предупредил о повышении цен на молоко в связи с новыми требованиями ведомства.

Речь идет об обязательной пастеризации молока при его вывозе из региона. Производители отмечают, что у большинства из них нет соответствующего оборудования.