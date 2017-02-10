Доллар установил минимум к рублю с июля 2015 года

В ходе торгов на московской бирже курс доллара США обновил минимум к рублю с июля 2015 года. Стоимость валюты опустилась до отметки в 58,525 рубля.

По состоянию на 15:38 мск курс доллара составил 58,525 рубля. Это на 42,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость евро опустилась на 55 копеек, до 62,3 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакса», такие тенденции объясняются продолжающимся ростом нефтяных котировок.