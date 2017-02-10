Создатели «офшорного досье» Mossack Fonseca задержаны в Панаме

Основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca, ставшей источником знаменитого «панамского досье» задержаны, а в офисе организации проведены обыски, сообщает 10 февраля Sueddeutsche Zeitung.

Юрген Массак и его партнер Рамон Фонсека, по версии следователей, замешаны в коррупционном скандале в Бразилии, связанном с нефтяной госкомпанией Petrobras. Генеральный прокурор Панамы уже заявил, что Mossack Fonseca является «криминальной организацией».

Ранее Фонсека обвинил своего друга, президента Панамы Хуана Карлоса Варелу, в получении денег от бразильской строительной компании Odebrecht (является одним из основных фигурантов дела Petrobras). В свою очередь, Варела эти обвинения отверг.

Дело о коррупции в Petrobras расследуется с 2014 года. В марте 2016 года суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего гендиректора Odebrecht Марсела Одебрехта по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Архив Mossack Fonseca в 11,5 млн документов содержит информацию о 128 политиках, 29 миллиардерах и 12 лидерах стран мира, которые располагают офшорными счетами. Среди прочего, в списке фигурируют люди из окружения президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.

Этот архив, который журналисты получили в апреле 2016 года, стал основой расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В материалах раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с офшорными компаниями.

В базе данных «панамского архива», опубликованной на сайте ICIJ, больше всего российских офшорных компаний — 7319, их владельцев насчитывается 2229.