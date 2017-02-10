В Госдуму поступил законопроект о запрете скидок на алкоголь

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий делать скидки на алкогольную продукцию, а также распространять ее бесплатно, в том числе и в виде подарков.

Как уточняется в проекте закона, опубликованного на сайте Госдумы, не допускается применение скидок на алкогольную продукцию любыми способами, в том числе посредством купонов и талонов.

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» авторы инициативы отмечают, что такой метод стимулирования продаж как скидки и акции, заставляют потребителя приобретать «не нужный ему на самом деле товар».

По мнению авторов законопроекта, «запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителей в выборе товаров».

Ранее за запрет скидок на алкоголь выступил Роспотребнадзор. По мнению главы ведомства Анны Поповой, «скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены».