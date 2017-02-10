Источники сообщили о скорой смене губернатора Новгородской области

Уже в понедельник 13 февраля в Новгородской области может смениться губернатор, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По их данным, действующий глава региона Сергей Митин уйдет в отставку, его сменит гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.

«Никитин — молодой, умный, со связями в Кремле, Белом доме, министерствах», — отметил один из собеседников медиахолдинга.

Глава пресс-службы АСИ Игорь Карачин назвал ТАСС информацию о назначении Никитина слухами.

«Это очевидные слухи. В понедельник, 13 февраля, у генерального директора АСИ Андрея Никитина запланированы внутренние совещания с сотрудниками агентства», — отметил он.

Тем временем в правительстве Новгородской области сообщили РБК, что губернатор, который сейчас находится в отпуске, 6 февраля «по личным делам» был в Москве.

По словам неназванного депутата Госдумы, там Митин встречался президентом Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым, и с замглавы кремлевской администрации Сергеем Кириенко. «Знаю, что настроение у него хорошее», — отметил источник.