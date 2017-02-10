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10 февраля 2017, 00:01
Мемория

Мемория. Сергей Пенкин

Сергей Пенкин
Сергей Пенкин
Фото: penkin.ru

10 февраля 1961 года родился Сергей Пенкин, российский певец.

Личное дело

Сергей Михайлович Пенкин (56 лет) родился в Пензе, был пятым ребенком в семье. Отец будущего певца работал машинистом, мать вела хозяйство и подрабатывала в церкви уборщицей. Сергей с трех лет пел в церковном хоре. Некоторое время даже хотел стать священником, однако в духовную семинарию не пошел.

Окончил музыкальную школу по классу флейты и фортепиано, также занимался в музыкальном кружке в пензенском Доме пионеров, со старших классов пел в городских ресторанах и варьете. После школы поступил в Пензенское культпросветучилище (ныне — Пензенский колледж искусств). Окончив его в 1979 году, был призван в армию. Службу проходил вокалистом в военном ансамбле «Алый шеврон».

В начале 1980-х приехал в Москву, где с одиннадцатой попытки поступил в Институт имени Гнесиных. Между вступительными испытаниями работал дворником на Остоженке. Помимо этого пел в ресторанах, особо запомнился в «Лунном», находившемся в гостинице «Космос». Благодаря Пенкину это заведение стало пользоваться большой популярностью, столики в ресторане заказывались на три месяца вперед.

К 1992 году, когда музыкант, наконец, окончил институт Гнесиных по классу вокала, в его активе был уже дебютный альбом «Holiday» (1991). Исполнителя звали с концертами в Лондон, Нью-Йорк и Париж. В 1992 году телеканал 2х2 показал первый клип Пенкина на песню «Feelings». Тогда же музыкант выступил с большим концертом в Театре Эстрады и поехал в первый гастрольный тур по стране — «Покорение России».

Концерты Пенкина стали показывать по ОРТ, продолжились и зарубежные гастроли — в Израиле, Австралии и Германии. В 1994 году Пенкин дал большой концерт в Лондоне, где выступил с Питером Гэбриэлом. В том же году участвовал в отборе на «Евровидение», однако занял лишь пятое место. «Настоящий артист там никогда выступать не будет. Скорее, для пиара там участвуют, чтобы попасть на Запад. Думаю, что на Западе даже и не знают о существовании такого конкурса», — вспоминал он пятнадцать лет спустя. К 1994 году успел записать пять альбомов, а также снялся в эпизодических ролях в трех кинофильмах.

В 2000—2002 годах был женат на Елене Проценко, английской журналистке российского происхождения. «Она — стройная голубоглазая блондинка, русская, но живет в Лондоне. Мы познакомились с ней давным-давно, еще когда Лена приехала снимать репортаж для английского телевидения. Я тогда по утрам работал дворником, а вечером пел в ресторане. Англичанам, видимо, была интересна судьба начинающего певца Пенкина. Популярность у меня тогда была "подпольной". Поженились мы лишь спустя 10 лет после знакомства. А в браке прожили недолго — около года», — вспоминал музыкант.

В 2006 году отметил 45-летие собственным шоу в концертном зале «Россия». В 2008 году записал с британской певицей Сарой Брайтман совместный сингл «I Will Be With You». В 2010 году выпустил свой 22-й по счету альбом — «Duets». В 2013 году выпустил пластинку «Счастье близко».

На счету Пенкина двадцать больших сольных шоу, мюзикл о собственной жизни и музыкальная коллекция из 143 песен.

Чем знаменит

 
Сергей Пенкин

Российский эстрадный певец, пик популярности которого пришелся на 1990-е годы. В то время он шокировал и привлекал публику необычными костюмами ярких цветов и такими же шляпами. В гардеробе и поведении частично копировал Боя Джорджа и Элтона Джона. Репертуар Сергея Пенкина составляют русские народные песни, романсы, западные шлягеры, арии из опер. Визитной карточкой певца стали композиции «Feelings», «В другую весну», «Дождь осенний», «Памяти Карузо», «Ария мистера Х», «Очи черные», «Вечерний звон», «Я вас любил» и другие.

Пенкин — автор песен «Розовый сад», «Сверчок», «Ноктюрн», «Молитва», «Вспомни» и «Вокализ № 3».

О чем надо знать

В июне 2013 года на фоне обсуждения закона о запрете гей-пропаганды в России певица Валерия «сдала» Пенкина, заявив на BBC, что он открытый гей. Сам певец всегда отрицал влечение к мужчинам. «Я одеваюсь ярко, веду себя не так, как другие, и тут же рождаются истории о моих сексуальных предпочтениях. Не верьте, это сплетни!» — заявил он в одном из интервью. Телеведущая Ксения Собчак назвала Валерию стукачом.

Голос Сергея Пенкина из-за своей уникальности занесен в Книгу рекордов Гиннеса — его диапазон охватывает 4 октавы.

Прямая речь:

О работе дворником в начале карьеры: «Я с большим удовольствием вспоминаю те славные годы! В моей комнатке в коммуналке, которую мне выделил ЖЭК, постоянно собирались шумные компании. Это были времена тотального дефицита, есть было нечего, деликатесы нам заменяла духовная пища — мы могли ночи напролет петь под гитару, декламировать стихи, рассказывать интересные истории или травить анекдоты».

О геополитике (май 2009): «Я за союз трех республик: Беларуси, России и Украины. Чтобы нас боялись все на западе, чтобы у нас была большая сильная славянская нация. По отдельности славян легче уничтожить. Да, пусть каждое государство живет по-своему, но чтобы мы втроем были сильны, чтобы не было таких отношений, как сейчас: то за землю, то за газ спорим. А самое главное, надо, чтобы люди хорошо жили вне зависимости от того, как будет называться страна».

О профессии: «А вообще я счастливый человек — я не пою коммерческую музыку, пою то, что мне по душе, в чем я себя комфортно ощущаю, да еще и получаю за это деньги. Я не сижу и не думаю, "выстрелит" или нет моя песня, возьмут ли ее в ротацию радиостанции или нет. Я просто вижу все по реакции своих любимых зрителей. Они — то самое главное, ради чего я живу и творю на сцене. Я словно проживаю жизнь со своим зрителем: взрослею и меняюсь вместе с ним, ну и, в конце концов, старею вместе с ним».

Об эпатажных костюмах: «Сейчас мой творческий имидж изменился, я стал старше и солиднее, поэтому блестящее и шокирующее уже в прошлом. Я работаю с новыми художниками-модельерами, которые создают наряды по моим эскизам. У меня больше тысячи костюмов, которые хранятся в отдельных помещениях моего дома. В жизни, в зависимости от ситуации, могу одеться в вещи от Готье, Барберри, Гальяно. А в шоу-бизнесе иконой стиля считаю Элтона Джона».

О невостребованности на радио и ТВ: «Есть композиторы, чьи песни крутят на радио почти автоматически. Меладзе, Дробыш… и они действительно талантливые композиторы. Но у меня такое ощущение, что принеси я на радио песню Меладзе, они все равно встанут в стойку — просто на фамилию Пенкин. Причем большая часть артистов, которых показывают по центральным каналам — вообще не собирают залы. Спросите у них, когда они последний раз выезжали на гастроли с сольным, кассовым концертом? Но телевидение их навязывает зрителю».

4 факта о Сергее Пенкине:

  • В детстве занимался спортом — играл в хоккей, увлекается роликовыми коньками.

  • В 1988 году на гастролях в Евпатории познакомился с Виктором Цоем. Лидер группы «Кино» предложил выступить вместе, Пенкин, немного подумав, согласился — он не знал, какая публика ходит на концерты рокеров. Концерт прошел отлично, однако дружба Пенкина и Цоя продлилась недолго — вскоре Цой погиб.

  • Пенкин не курит и почти не употребляет алкоголь, считая это губительным для организма.

  • Построил две часовни в родной Пензе. «А я церковь у себя на родине построил полностью за свои собственные деньги, в память о родителях и просто для людей в родном городе. И никакой помощи от государства я не просил», — заявил он в одном из интервью.

Материалы о Сергее Пенкине:

Статья о Сергее Пенкине в Википедии

Справка на сайте Kino-teatr.ru

Биография на сайте «Узнай все»

Биография на сайте музыканта

Биографическая справка на Peoples.ru

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