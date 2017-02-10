Кремль открестился от влияния на отбор кандидатов оппозиции для президентской кампании

Определение кандидатов от оппозиционных партий для участия в президентских выборах не является «прерогативой Кремля», заявил журналистам 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Оппозиционные партии самостоятельно принимают решения, и парламентские фракции, о том, кто будет участвовать от них в президентских выборах – это не прерогатива Кремля определять этих кандидатов», — подчеркнул Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что думские оппозиционные партии определились с кандидатами после консультаций с Кремлем.

На вопрос, заинтересован ли Кремль в появлении новых лиц в российской политике и в серьезной политической конкуренции, Песков ответил положительно. «Ну, безусловно. Скажем так, появление новых политиков, опытных политиков, талантливых политиков, харизматичных политиков – в этом заинтересованы все», — сказал пресс-секретарь главы государства.