Нигерийские пираты согласились принять выкуп за российских моряков

Нигерийские пираты, 5 февраля захватившие грузовое судно с российскими и украинскими гражданами, согласились вернуть членов экипажа за выкуп. Об этом ТАСС сообщил директор компании-собственника Briese Crewing Crimea Максим Нестер.

«Достигнута договоренность о том, что наш экипаж приедет скоро домой, сумма выкупа пока не ясна», — сказал он.

Директор отметил, что «уже есть обещание, что наш экипаж не будет подвергнут каким-то нежелательным последствиям».

Также, по словам представителя собственника судна, моряки получают продовольствие и медпомощь, а «в лагере у пиратов есть возможность для нормального проживания».

Нестер добавил, что выкуп будет платить немецкий судовладелец в лице головной компании Briese Schiffahrt.

В плену у пиратов находятся семь российских граждан и один гражданин Украины.

Само судно находится в испанском Лас-Пальмасе — троим оставшимся членам экипажа удалось сбежать от пиратов и увести туда корабль.