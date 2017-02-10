10 февраля 2017, 12:33
Дума приняла закон о бессрочной приватизации жилья в окончательном чтении
Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, которым приватизации жилья в России продлевается на бессрочный период. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инициатива исключает нормы законодательства, вводящие ограничение срока бесплатной приватизации жилья.
К первому чтению документ предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года, причем только для крымчан, граждан из других регионов, живущих в аварийных домах, и детей-сирот.
Для всех остальных россиян бесплатная приватизация заканчивалась 1 марта 2017 года.
Ранее сегодня Дума приняла закон во втором чтении, в котором закреплялась бессрочная приватизация жилых помещений.
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