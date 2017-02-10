Дума приняла закон о бессрочной приватизации жилья в окончательном чтении

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, которым приватизации жилья в России продлевается на бессрочный период. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инициатива исключает нормы законодательства, вводящие ограничение срока бесплатной приватизации жилья.

К первому чтению документ предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года, причем только для крымчан, граждан из других регионов, живущих в аварийных домах, и детей-сирот.

Для всех остальных россиян бесплатная приватизация заканчивалась 1 марта 2017 года.

Ранее сегодня Дума приняла закон во втором чтении, в котором закреплялась бессрочная приватизация жилых помещений.