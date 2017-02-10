Ученые раскрыли секрет малярийных комаров

Энтомологи давно заметили, что малярийные комары более склонны пить кровь у людей, зараженных малярией. Это повышает вероятность передачи возбудителя малярии другим людям. Но что именно заставляет комаров проявлять такую избирательность, оставалось неизвестным. Теперь на этот вопрос смогли ответить ученые из Швеции.

Группа исследователей из Стокгольмского университета, Королевского технологического института и Шведской академии сельскохозяйственных наук под руководством Ингрид Файе (Ingrid Faye) установила, что малярийный плазмодий, находясь в крови человека, производит особое вещество HMBPP (4-гидрокси-3-метил-бут-2-энил пирофосфат), которое влияет на эритроциты. В конечном итоге это приводит к увеличению содержания в выдыхаемом воздухе углекислого газа и ряда летучих веществ, привлекающих комаров. Причем комары не только чаще пьют кровь такого человека, но и высасывают за один раз больший объем крови, предоставляя приют большему количеству малярийных плазмодиев. Ингрид Файе назвала молекулу HMBPP средством, с помощью которого плазмодий вызывает себе такси, когда наступает пора отправляться в путь.

Открытие шведских ученых найдет применение в борьбе с малярией. Используя HMBPP, можно будет создать ловушку, привлекающую малярийных комаров.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.