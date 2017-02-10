Японцы сконструировали беспилотник-опылитель

Приблизительно 250 тысяч видов цветковых растений опыляются при помощи насекомых. Для многих из них наличие насекомых-опылителей жизненно важно. Но, согласно последним данным, приблизительно 40 % видов насекомых, участвующих в опылении, находятся под угрозой. Группа японских исследователей соорудила миниатюрный беспилотный аппарат, который, возможно, сможет взять на себя опыление некоторых растений.

Беспилотник представляет собой квадрокоптер с дистанционным управлением. На его нижнюю поверхность нанесен ворсистый материал, призванный заменить волоски на брюшке пчелы, к которым прилипает пыльца. Для повышения липкости ворсинки покрыты специально разработанным ионным жидким гелем (ionic liquid gel). Гель обладает еще одним свойством, при попадании солнечного света он преломляет световые волны, делая беспилотник незаметным для хищников. Подобным свойством обладают ворсинки домовой мухи.

Экспериментатор, управляющий аппаратом по радио, заставляет его подлететь к цвета так, чтобы коснуться их дном беспилотника, а не лопастями пропеллеров. В будущем разработчики планируют поручить это действие системе искусственного интеллекта, а также научить аппарат использовать для ориентации GPS. В нынешнем опыте беспилотник справился с переносом пыльцы с цветка на цветок японской лилии (Lilium japonicum), тычинки которой очень длинные и обладают крупными пыльниками – органами, на которых содержится пыльца. Эти особенности растения облегчали задачу.

Описание разработки японских ученых опубликовано в журнале Chem.