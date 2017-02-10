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10 февраля 2017, 16:17
археология Израиль

Археологи нашли еще одну пещеру Кумранской общины

Лист пергамента, найденный в пещере
Лист пергамента, найденный в пещере
Casey L. Olson, Oren Gutfeld

Ученые из Института археологии Еврейского университета Иерусалима сообщили об обнаружении в Кумране, к западу от Мертвого моря, неизвестной ранее пещеры, использовавшейся во II – I веках до нашей эры представителями религиозной общины ессеев. В 1947 – 1956 годах в пещерах Кумрана было найдено несколько сотен рукописей, которые стали известны под общим названием «свитки Мертвого моря». Находка стала событием в археологии и библеистике. В новой пещере, судя по всему, успели побывать грабители в 1950-е годы, поэтому рукописей в ней не сохранилось.

Раскопки проводились в рамках «Операции Свиток», инициатором которой стало Управление по делам древностей Израиля. Цель этого проекта – планомерное обследование всех пещер Иудейской пустыни. В Кумране и его окрестностях и в наши дни действуют «черные археологи», поэтому Управление по делам древностей стремится опередить их. Руководит раскопками Орен Гутфельд (Oren Gutfeld) из Еврейского университета Иерусалима.

Новая пещера стала двенадцатой по счету из пещер, в которых были найдены следы кумранской общины. В обнаруженной пещере находилось много глиняных сосудов, использовавшихся в древности для хранения свитков. Но все они были разбиты, а рукописи, кроме одного чистого листа пергамена, отсутствовали. Также в пещере нашли две кирки середины XX века. Видимо, рукописи из этой пещеры попали на черный рынок.

Археологи нашли также свидетельства о более древних обитателях этой пещеры. В ней обнаружились фрагменты керамики, а также кремневые наконечники стрел, относящиеся к энеолиту и неолиту.

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