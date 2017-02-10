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10 февраля 2017, 16:00
Дональд Трамп США

СМИ сообщили о подготовке реформы разведки в США

Капитолий
Капитолий
Фото: twitter.com

Президент США Дональд Трамп намерен проанализировать работу американской разведки и провести ее реформирование, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных действующих и бывших официальных лиц США.

Ожидается, что для этих целей Трамп может назначить в свою администрацию главу инвесткомпании Cerberus Capital Management Стивена Файнберга.

В Белом доме и в инвесткомпании, которая поддерживала Трампа на выборах, от комментариев отказались.

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