СМИ сообщили о подготовке реформы разведки в США

Президент США Дональд Трамп намерен проанализировать работу американской разведки и провести ее реформирование, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных действующих и бывших официальных лиц США.

Ожидается, что для этих целей Трамп может назначить в свою администрацию главу инвесткомпании Cerberus Capital Management Стивена Файнберга.

В Белом доме и в инвесткомпании, которая поддерживала Трампа на выборах, от комментариев отказались.