Басаргин возглавил Ространснадзор

Экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин занял пост главы Ространснадзора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение о назначении Басаргина принял премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Вы завершили работу в регионе. С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне, были министром регионального развития и, естественно, знаете хорошо региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», - заявил премьер на встрече с Басаргиным.

Глава кабмина назвал задачи Басаргина серьезными и выразил надежду, что тот справится с ними на федеральном уровне.

«Действительно, участок очень ответственный, я понимаю, что он охватывает все виды транспорта», - отметил Басаргин, поблагодарив Медведева за поддержку.

По мнению нового главы Ространснадзора, в сфере транспорта нужно обеспечить эффективное взаимодействие с бизнесом, «с одной стороны, нужно, чтобы бизнес развивался, а с другой стороны - чтобы безопасность пассажиров и грузов была обеспечена».